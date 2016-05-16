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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 11:09 BJT

台湾债市：10年券殖利率早盘走低，因台股一度下跌市场关注标债结果

路透台北5月16日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周一早盘走低。交易员指出，受台股早盘开低及美债殖利率下滑等带动，台债殖利率跟着下跌，惟随后台股止跌小涨，殖利率跌幅收敛。

他们表示，明天将标售30年期公债，市场观望气氛浓厚，交投趋清淡，短线观察重点在标债结果，及央行是否调降隔夜拆款利率等刺激景气举措。

本地时间11:08，10年券105/4 殖利率跌0.32基点至0.8093%，成交24.5亿台币；台股加权指数 涨0.31%

〞上次标完殖利率已经下来5个BP(基点)，要突破0.80%，除非央行降拆款利率。〞一位大型公股银行主管说。

他们称，美债殖利率虽下跌，但能否突破前波低点1.68%，有待观察；倘若美债殖利率能进一步下跌，有望略为带动台债殖利率下滑，但10年券要突破0.80%，须有央行货币政策的配合。

美国指标10年期公债 价格周五上涨16/32，收益率报1.71%，低于周四的1.76%，在4月26日触及1.94%的高位后一路下跌。

交易员预估，今日105/4殖利率主要区间在0.79-0.82%；五年券105/5期 区间估在0.52-0.55%。

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--美国经济：旧金山联储总裁认为前景不错，今年升息两到三次 (完) (记者 罗两莎；审校 曾祥进)

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