港报社评：文革50年，中共左右为难--明报5月16日

在中国历史上，5月16日已经成为一个特别的日子，因为50年前的这天，按毛泽东的旨意，中共中央下发了一份「五一六通知」，成为发动「文化大革命」的纲领性文件，「文革」由之而起，演成了「十年浩劫」，刻骨铭心地影响了一代又一代中国人，以至50年后的今天，文革仍令中国和中共「左右为难」。

不要说香港人，今天很多内地人也不明白何为文革了。简单来说，所谓「五一六通知」，就是1966年5月中共中央政治局扩大会议上通过的《中国共产党中央委员会通知》，决定发动文革，到当年8月，中共八届十一中全会通过《中国共产党中央委员会关于无产阶级文化大革命的决定》（即「十六条」），文革由之先「文攻」后「武斗」地风起云涌，中共政权全面颠覆，内地社会全线大乱，不仅最早参与发动文革者先后被打倒，还令全国民众全面卷入，留下一段段触目惊心的血泪故事。

中共决议否定文革，护毛留下政治尾巴

直到1976年毛泽东病逝，1977年8月中共举行十一大，当时的中共中央主席华国锋宣布文化大革命结束。但到1981年6月27日的中共十一届六中全会，华国锋被迫下台，邓小平正式主掌中央，才作出《关于建国以来党的若干历史问题的决议》，决定彻底否定文革，但又决意「护毛」，留下诸多「政治尾巴」。令其后30多年来，内地不断有「左右之争」，令中共持续「左右为难」。

今次文革50年到来，虽然中共最高领导人未曾表态，但中共意识形态管理部门重设文革禁区，下达了「不准反思」、「不要讨论」的禁令，引致相关趣事不断涌现。

一个相当有趣的巧合，是文革50周年前夕，文革发动纲领「五一六通知」之主要写手、文革领导机构「中央『文革』小组」重要成员戚本禹，没能等到他本人的生日和文革纪念日就病逝上海。而戚本禹回忆录，也很快在香港抢闸面世。这名毛泽东的前秘书，虽在文革中也被毛投入秦城监狱，却数十年来仍对毛忠心不二，折射出50年过去，文革的诸多历史帐至今未有算清。

正因为当年中共虽否定文革，但拒绝深度反思，更遑论清算，令文革大浩劫留下的历史伤痕，半个世纪也未能抚平，而所谓的左右之争，在过去30年间持续此起彼伏，其中最为惊心动魄的，是薄熙来在重庆大唱「红歌」，还有意回京打造「红色江山」。

2012年时任总理温家宝在人民大会堂两提中央决议，提到文革给中国带来的灾难，别有深意。文革50周年前夕，本月又发生了人民大会堂红歌会事件。令当局要紧急处置，按左捺右，同时也更高压地对反思讨论文革封口、设限。

左右之争此起彼伏,中央封口按左捺右

50年过去，文革在中国，既远又近。近年来，围绕文革的左右之争，却愈演愈烈，一方面有人呼吁反思文革，清算文革的历史旧帐，来走出改革新路；另一方面又有极左派再度打出毛的旗帜，要清算改革开放的新帐。在内地贫富悬殊扩大、社会公义不彰的今天，极左思潮更有了回潮土壤。这些都为文革50年后中国的发展，罩上复杂难测的雾霾。

今年是文革50年，同时也是中国改革开放38年。出现这种左右之争的局面，既有为文革旧历史的重清，也有为中国发展新阶段寻路。围绕文革的左右之争，背后是中共当局的左右为难。

文革后的历届中共当局均现左右为难，是当年中国文革出现，来因在中共要解决权力传承、政治路线选择，毛泽东将其视为「生死存亡」的头等大事。而在基层，各级领导脱离群众，压抑民意，人民渴望改变，上下结合，才会有那番疾风暴雨、你死我活的全国大斗争。

今天当局面临之难，难就难在中国走到今天，不论是经济体制的转捩，还是政治体制的演进，都走到新的十字路口。改革如何「全面深化」，民主法治如何迈进，怎样提升国家治理水平，是左灯右路，还是左路右灯，值此文革50年之际，都再度面临新的考验。

半世纪前的文革，不仅席卷中国，也曾波及香港。过去数十年间，香港因其特殊地位，成了重要的文革资料蒐集中心，后来更成了文革研究重镇。然而香港也有港式文革的考验，当年一场「六七暴动」，至今争议仍在，伤痕犹深。而当内地发展面临新选择之际，回归中国19年的香港，同样走到发展的十字路口。香港社会今天困局难解，难题重重，如何避免文革悲剧在港上演，港人都应深自反思，认真面对。

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