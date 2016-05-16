港报社评：良性互动才可解政治困局--星岛日报5月16日

全国人大委员长张德江明天抵港视察，在周三的晚宴前，将与一批立法会议员见面四十分钟，其中包括四名泛民代表。这次破天荒安排，可解读为中央向泛民释出善意，希望打开沟通之门，为突破政治困局迈出一步。获邀的泛民议员经党内讨论后，也作出了正面回应，答允赴会，令「破冰」有了好开始。不过，双方要改善关系，还须更积极的良性互动，把握这次难得的机会。 政府设宴欢迎张德江，广邀各界代表人士出席，大部分泛民立法会议员都在获邀之列，但几个主要泛民政党以没法近距离与张德江对话为由，拒绝了邀请，所以四位出席「小围」会面的泛民议员，于晚宴开始前便会离开，令融和气氛打了折扣。 政府「苦心」,泛民须考虑 据本报得悉，政府高层仍在尽最后努力，希望劝泛民改变原初决定，答应留下与张德江共进晚餐，若然如此，将有利于双方日后进一步沟通。对政府高层这「苦心」，泛民应该认真考虑。 占领行动之后，泛民不敢逆由此产生的巨大气流，最后否决可普选特首的政改方案，与中央的对立更难纾缓，双方陷于互不相让的僵局，加上本土思潮冒起，泛民恐失年轻人支持，一直抗拒与中央沟通。 政治死结不解，内耗没完没了，持续的纷争把政府与社会牢牢纒绕，令发展大计停摆，经济停步不前，如果香港不能摆脱此困局，找到一条出路，前景实在堪虞。 对这问题，特区政府与中央都感到忧虑，正苦思良策，但泛民政党也不能视而不见，依然故我。今次张德江来港视察，同意与代表泛民主要政党的议员会面，伸出橄榄枝，向泛民发出善意讯息，谋求打开缺口，希望对方能以香港利益为大前提，日后进一步对话。 应出席晚宴 回应善意 中央行这一步，对解开目前的政治死结，具有积极意义，如果对方能把握这个机会，放下计算选票的狭隘利益思维，以及忧虑被激进派攻击的恐惧感，对中央的善意作出正面回应，愿意继续进行良性沟通，香港便可打开新局面。 但泛民政党内部，仍有不少人对中央和特区政府采取敌意态度，这样的情绪化偏执，可能令他们误判形势，错失了走出困局的黄金机会，结果是双方愈行愈远，而香港局面也只会持续乱下去。 良性互动往往在于一些看得见的举动，如果泛民政党不意气用事，真的肯改变态度，于酒会后出席晚宴，等于以行动向对方发出善意讯息，所起的作用可能比想像更大。 张德江访港期间，一些激进泛民准备以航拍机进行滋扰，这些敌意行动，对y达到其诉求只会起反效果，温和泛民应与他们划清界线，走对香港大局最有利的融和之路。

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