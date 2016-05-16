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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 10:23 BJT

国际油市：油价小涨，因尼日利亚产量下滑且委内瑞拉政局不稳

美国原油期货 上涨0.25美元，或0.5%，报每桶46.46美元。

分析师称，尼日利亚、美洲国家及中国等供应减少，已然推高油价，但其他地方增产限制价格涨幅。

在尼日利亚，艾克森美孚 (Exxon Mobil) 暂停从该国最大原油中心Qua Iboe出口，其他生产商例如壳牌 、雪佛龙(Chevron) 的供应也受到破坏事件的干扰，尼国产量水平降至十年最低的每日165万桶。

南美主要产国委内瑞拉面临政治及经济动荡，引发对国有油企PDVSA的违约疑虑。

委内瑞拉石油产量自年初以来已下滑至少18.8万桶/日，因PDVSA难以投入维持产量稳定的必要投资。

油市供应出现干扰的同时，OPEC认为2016年石油供应过剩扩大，因成员国产量激增。 (完)

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(编译 龚芳/李婷仪 审校 戴素萍)

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