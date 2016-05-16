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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 10:34 BJT

台湾股市：盘中反弹；宏达电回购股票刺激股价大涨

路透台北5月16日 - 台湾股市周一从三个月低点反弹，智能手机制造商宏达电 的股票回购计划激励股价走扬，但大盘指数涨势料昙花一现，因近来外资卖压沉重。

0141GMT，台股加权股价指数 上涨0.1%至8,059.58点。电子类指数 上涨0.2%，金融保险类股 下跌0.1%。

宏达电股价大涨5%，该公司周日表示将以每股47-70台币买回最多4,000万股库藏股。

外资上周五卖超台股140亿台币，本月迄今累计卖超达890亿台币。(完)

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