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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 10:38 BJT

台湾汇市：台币早盘跌创近七周盘中新低，美国零售数据亮丽支撑美元续强

路透台北5月16日 - 台币兑美元 周一盘初走跌，创近七周盘中低位。汇银人士表示，美国4月零售数据亮丽支撑国际美元续强，带动台币盘初随韩元趋跌探向波段新低，后续关注外资汇出力道。

他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约1.01亿美元，交投转趋淡静，因市场预期台币续贬可能性较高，对目前价位交易显得意兴阑珊，部分出口商倾向挂价在32.700附近，致盘初台币价跌量缩。

〞最近两周的周一成交量都比较少，且出口商都挂远远的。〞一位大型官股商银交易员说。

他并称，盘初外资交易方向尚未明朗，而早盘台股仍在下档寻求支撑，外资连11日卖超台股累计金额突破千亿台币，这波外资汇出疑虑暂未解除，短线台币料趋弱向32.700靠拢。

周五外资及陆资在台股卖超140.90亿台币，连11个交易日卖超共计1,020.34亿台币。

周五美国公布的数据显示，4月零售销售攀升1.3%，为逾一年最大升幅，显示经济在首 季几近停滞后正重拾动能。

本地时间10:13，台币盘中低位来到32.665，前低为3月29日的32.695；韩元兑美元 报1,178.6，上日收在1,171.4；台股加权指数 则跌0.07%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘微幅扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.670/32.720，上日收在32.680。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.620-32.720

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