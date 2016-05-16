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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 11:03 BJT

钢铁产业：尽管价格回升，但产能过剩问题没有好转--中国官员

路透北京5月16日 - 中国工业和信息化部副部长辛国斌周一表示，虽然近来钢铁价格上涨，但中国钢铁行业产能过剩问题并未出现改善迹象。

辛国斌在北京的一次会议上表示，虽然钢铁价格自去年底以来不断改善，但市场基本情况并未出现根本性改变，产能过剩问题没有改善。

辛国斌还在此次会议上表示，保护主义无法解决全球钢铁行业的问题。

据路透根据国家统计局5月14日公布的数据计算结果，虽然4月粗钢日均产量从227.9万吨增至231.4万吨，但中国4月钢产量较3月下降。(完) (编译 汪红英；审校 张涛)

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