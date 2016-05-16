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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 11:20 BJT

日本股市：早盘收高1%，美国数据强劲抵消了中国疲弱指标的影响

上周五出炉的数据显示，美国4月零售销售录得一年来最大增幅，因美国人增加购买汽车等其他一系列商品，表明经济在第一季几乎停滞后重获动能 。该消息提振日本出口商人气，并打压日圆兑美元走软。

中国4月工业和投资增速双双逊于预期 的数据公布后，日圆疲势因避险需求而受抑，但日圆仍远离近期高位，导致日本企业获利前景黯淡。

家用电器与电子产品出口商Panasonic 早盘上涨1.7%。

东证股价指数 上涨0.7%至1,329.37点，33个分项指数中除五个外，其余全部上升。

JPX-日经400指数 攀升0.9%至12,029.80点。(完)

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