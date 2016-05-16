版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 11:51 BJT

重发-国际油市：油价上涨逾1%，高盛称油市料由供应过剩转为不足

(重发以调整格式)

路透新加坡5月16日 - 油价周一涨逾1%，此前曾一直看空油市的高盛称，在全球诸多石油中断事件之后，油市已终结近两年的供应过剩局面，转为供应不足。

0255GMT，布兰特原油期货 报每桶48.50美元，较前一交易日结算价涨0.67美元或1.4%。

西德克萨斯中质油(WTI)原油期货 涨0.68美元或1.5%至每桶46.89美元。

尼日利亚、委内瑞拉、美国及中国等供应减少，是高盛对油价前景态度实现U型转变的原因所在，此前高盛一直警告油市供应过剩及油价另一波暴跌。

“油市从接近存储饱和到供给不足的转变，要比我们预想的早得多，”高盛表示，并称市场“可能会在5月份转为供应不足...受到持续强劲的需求以及产量的大幅下滑影响。”

在尼日利亚，艾克森美孚(Exxon Mobil) 暂停从该国最大原油中心Qua Iboe出口，其他生产商的供应也受到破坏事件的干扰，该国产量水平降至十年最低的每日165万桶。

南美主要产国委内瑞拉面临政治及经济动荡，引发对国有油企PDVSA的违约疑虑。

委内瑞拉石油产量自年初以来已下滑至少18.8万桶/日，因PDVSA难以投入维持产量稳定的必要投资。

油市供应出现干扰的同时，OPEC认为2016年石油供应过剩扩大，因成员国产量激增。 (完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红；审校 王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐