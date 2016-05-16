中国汇市：人民币早盘随中间价走低，贬值压力苗头有所显现

* 人民币早盘随中间价走贬

* 中间价续跌至逾两个月低点

* 市场交投不活跃但结汇偏多

* 人民币显现出一定贬值压力

路透北京5月16日 - 中国人民币兑美元即期 周一早盘随中间价走贬，中间价则续跌至逾两个月低点。交易员称，中间价低开，遂有结汇盘涌入，导致汇价在高于中间价70点附近企稳。今日成交不大，但略偏结汇。

他们并表示，从两地点差维持较阔和一年期掉期走高的情况来看，人民币还是体现出一定的贬值压力。不过，周末公布的中国工业和投资数据并未对汇市产生明显影响。

“现在大家还是没有养成看中国经济数据的习惯，除了美指，一般都是看flow和央行的引导。”一股份行交易员称。

中国4月工业和投资增速双双逊于预期，尤其民间投资增速持续回落值得警惕。但房地产量价齐涨、固定资产投资到位资金增速进一步加快，意味着在基建和房地产投资支撑下，短期内经济仍将平稳运行，二季度大概率能维持在6.7%左右。

路透根据中国央行公布的数据计算显示，4月末中央银行口径外汇占款余额为237,821.82亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少543.95亿元人民币。

中国国家外汇管理局上周五发布2015年报预计，今年跨境资本流动将保持稳定；中国的外汇储备仍较充裕，境内主体经过近两年债务去杠杆化调整已明显降低未来对外偿付风险，2016年要保障外汇储备安全、流动和保值增值。

路透计算的周一CFETS人民币汇率指数小升至97.04，因今日人民币对美元和日元明显走贬，但对欧元走涨。另外SDR篮子指数继续轻微走强至96.38，周三为96.34。

北京时间11:33，人民币兑美元 即期报6.5265元，上日收报6.5202元，夜盘终报6.53元。今日人民币兑美元中间价 报6.5343元，上日中间价为6.5246元。人民币兑美元即期成交额 为80.14亿美元，上日半日为103.70亿美元。

全球汇市方面，日圆周一全线走坚，因中国公布的经济数据令人失望，支撑了日圆的买需。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.732元, 上日尾盘为6.7158元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5501元, 上一交易日尾盘报6.5536元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.695元, 上日尾盘为6.6813元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5329元, 上一交易日尾盘报6.5276元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5272；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。