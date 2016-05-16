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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 12:43 BJT

《中国国债发行日程表》--5月16日

以下为中国即将或正在发行的国债:

  发债主体    规模    期限    票面利率   债券类型         发行时间      上市时间
          (亿元人民币)         
  财政部      150     3年     3.90%     凭证式储蓄国债    5/10-19         --
              150     5年     4.32%     凭证式储蓄国债    5/10-19         --
  财政部    *378.8    5年     *2.6992%   续发记账式国债     5/12          5/16
  财政部    *103.4   六个月   *2.2142%   贴现国债           5/16          5/18                 
  财政部    *101.8   三个月   *2.1890%   贴现国债          *5/16         *5/18    
  财政部      *350    7年    *周三招标   续发记账式国债    *5/19         *5/23
  财政部      *260    2年    *周三招标   记账式国债        *5/19         *5/23 
  财政部      *260   50年    *周五招标   记账式国债        *5/23         *5/25
  财政部       --    三个月   5/20招标   贴现国债            --            --     
  财政部       --     3年     5/25招标   续发记账式国债      --            --
  财政部       --    三个月   5/27招标   贴现国债            --            --    

  财政部       --     1年     6/1招标    续发记账式国债      --            --
  财政部       --    10年     6/1招标    续发记账式国债      --            --
  财政部       --    三个月   6/3招标    贴现国债            --            --       
  财政部       --     5年     6/8招标    续发记账式国债      --            --
  财政部       --     2年     6/8招标    续发记账式国债      --            --     
  财政部       --   3/5年       --       电子式储蓄国债    6/10起          --
  财政部       --     7年     6/15招标   记账式国债          --            --
  财政部       --    三个月   6/17招标   贴现国债            --            -- 
  财政部       --    六个月   6/17招标   贴现国债            --            --                  
  财政部       --     3年     6/22招标   续发记账式国债      --            --
  财政部       --    30年     6/24招标   续发记账式国债      --            --
  财政部       --    三个月   6/24招标   贴现国债            --            --    

  财政部       --     1年     7/6招标    续发记账式国债      --            --
  财政部       --    10年     7/6招标    续发记账式国债      --            --
  财政部       --   3/5年       --       电子式储蓄国债    7/10起          --
  财政部       --     5年     7/13招标   记账式国债          --            --
  财政部       --     7年     7/20招标   续发记账式国债      --            --
  财政部       --    30年     7/22招标   续发记账式国债      --            --
  财政部       --     3年     7/27招标   记账式国债          --            --

  财政部       --     1年     8/3招标    记账式国债          --            --
  财政部       --    10年     8/3招标    记账式国债          --            --
  财政部       --     5年     8/10招标   续发记账式国债      --            --
  财政部       --   3/5年       --       电子式储蓄国债    8/10起          --
  财政部       --     7年     8/17招标   续发记账式国债      --            --
  财政部       --    30年     8/19招标   记账式国债          --            --
  财政部       --     3年     8/24招标   续发记账式国债      --            --
  财政部       --     7年     8/31招标   记账式国债          --            --

  财政部       --     1年     9/7招标    续发记账式国债      --            --
  财政部       --    10年     9/7招标    续发记账式国债      --            --
  财政部       --   3/5年       --       凭证式储蓄国债    9/10起          --
  财政部       --     5年     9/14招标   续发记账式国债      --            --
  财政部       --     3年     9/21招标   续发记账式国债      --            --
  财政部       --     7年     9/21招标   续发记账式国债      --            --
  财政部       --    30年     9/23招标   续发记账式国债      --            --

  财政部       --   3/5年       --       电子式储蓄国债    10/10起         --
  财政部       --     1年     10/12招标  续发记账式国债      --            --
  财政部       --    10年     10/12招标  续发记账式国债      --            --
  财政部       --     5年     10/19招标  记账式国债          --            --
  财政部       --     3年     10/26招标  记账式国债          --            --
  财政部       --     7年     10/26招标  续发记账式国债      --            --
  财政部       --    30年     10/28招标  续发记账式国债      --            --

  财政部       --     1年     11/2招标   记账式国债          --            --
  财政部       --    10年     11/2招标   记账式国债          --            --
  财政部       --     5年     11/9招标   续发记账式国债      --            --
  财政部       --   3/5年       --       凭证式储蓄国债    11/10起         --
  财政部       --     7年     11/16招标  记账式国债          --            --
  财政部       --    50年     11/18招标  续发记账式国债      --            --
  财政部       --     3年     11/23招标  续发记账式国债      --            --

  财政部       --     1年     12/7招标   续发记账式国债      --            --
  财政部       --    10年     12/7招标   续发记账式国债      --            --
  财政部       --     5年     12/14招标  续发记账式国债      --            --
  财政部       --     3年     12/21招标  续发记账式国债      --            --
  财政部       --     7年     12/21招标  续发记账式国债      --            --
        
注：1、*代表新增
    2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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