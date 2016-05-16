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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 12:07 BJT

中国债市动态：现券收益率小涨，数据发布告一段落市场暂入观察期

路透上海5月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率延续震荡小涨，国债期货亦续走弱；4月经济金融数据发布告一段落，虽然数据疲弱但因市场已提前充分反应，因此短期反而是止盈力量占上风，不过调整力度应该也较为有限，随后市场将暂入观察期。

“上周五（金融）数据出来后（尾盘现券收益率）就上了一波，今天早上低开一点后又上去了，比周五收盘略高吧，IRS（利率互换）幅度更大一些，有4个（基）点。”上海一银行交易员称。

他并表示，上周一波收益率跌势基本反映了数据利好，在短期适当修正后债市料重回僵持走势，而若要形成趋势性走势，还需更长时间段的经济数据给予支撑。

中国4月社会融资增量和新增贷款大幅下降，M2增速亦创下去年6月以来最低。分析人士认为，“两会”以来地方债置换步伐加快，财政性存款大幅增加，加之整体贷款需求低迷抑制信贷增长；同时，信用风险不断涌现，企业债融资减少亦对社融造成拖累。

中国4月工业和投资增速双双逊于预期，尤其民间投资增速持续回落值得警惕。但房地产量价齐涨、固定资产投资到位资金增速进一步加快，意味着在基建和房地产投资支撑下，短期内经济仍将平稳运行，二季度大概率能维持在6.7%左右。

北京一基金公司交易员则认为，经济在短暂复苏后重现颓势，加之上周权威人士的表态，表明经济中长期看仍是弱势主导，支撑债市的基本面因素未变，经过一段时间整理后现券仍有机会。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.3050%/3.2975%，上日尾盘为3.28%/3.2650%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609 早盘收报100.255元人民币，较上日结算价跌0.06%；10年期国债主力合约T1609 收报99.125元，较上日结算价跌0.18%。(完) (发稿 边竞； 审校 曾祥进)

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