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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 12:24 BJT

《全球汇市》日圆转跌，回吐先前因中国增长疑虑所带动的升幅

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1307  1.1305  +0.02  +4.12  1.0860
    美元/日圆            108.88  108.60  +0.26  -9.49  120.30
    欧元/日圆         123.11  122.80  +0.25  -5.64  130.47
    美元/瑞郎            0.9761  0.9751  +0.10  -2.57  1.0018
    英镑/美元            1.4367  1.4361  +0.04  -2.52  1.4738
    美元/加元            1.2928  1.2940  -0.09  -6.58  1.3839
    美元/离岸人民币         6.5492  6.5517  -0.04  -0.29  6.5680
    澳元/美元            0.7287  0.7263  +0.33  +0.16  0.7275
    新西兰元/美元        0.6775  0.6763  +0.18  -0.73  0.6825
    澳元/日圆         79.370  78.930  +0.56  -9.42  87.620
    新西兰元/日圆     73.760  73.440  +0.44 -10.03  81.980
    英镑/日圆         156.46  155.92  +0.35 -11.71  177.22
    澳元/新西兰元     1.0757  1.0736  +0.20  +0.87  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 许娜/李爽/杜明霞/王颖/于春红/戴素萍/孙茉莉/李婷仪/高琦)

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