《路透晚报》--5月16日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国4月工业投资均逊预期，基建和房地产投资将托底经济L型增长

中国4月工业和投资增速双双逊于预期，尤其民间投资增速持续回落值得警惕。但房地产量价齐涨、固定资产投资到位资金增速进一步加快，意味着在基建和房地产投资支撑下，短期内经济仍将平稳运行，二季度大概率能维持在6.7%左右。

--中国数据：1-4月对外非金融直接投资600.8亿美元，同比增逾七成--商务部

中国商务部合作司负责人称，1-4月中国对外非金融类直接投资（ODI）3,914.5亿元人民币(折600.8亿美元)，同比增长71.8%。路透根据历史数据计算得出，4月新增ODI投资1,297.1亿元(折约199.9亿美元)。

--路透专访：一带一路项目渐增，香港专业服务业可望获益--戴德梁行

中国正推进“一带一路”的发展战略，香港的专业服务业界亦可望从中获得机遇。国际物业顾问--戴德梁行高管表示，该行自2013年落实首个一带一路国家顾问项目后，新项目逐年递增；至于客户亦由最初的大型国有企业为主，伸延至民营企业。

--香港经济：一季度GDP差非意料之外，有能力克服经济周期挑战--财政司长

香港政府日前公布第一季本地生产总值（GDP）按年增长进一步放缓至0.8%，较上一季低1.1个百分点。财政司司长曾俊华表示，经济数据虽然令人失望，但也非意料之外；总体来说，香港经济基础良好、公共财政稳健，有能力和经验克服经济周期的挑战。

--《焦点》中国铂金首饰消费降温，拖累全球需求

虽然全球铂金价格下跌，但中国消费者对于铂金首饰的兴趣也在下降，使全球铂金需求面临大幅下滑的风险。中国目前是全球最大的铂金首饰市场，2015年占全球加工用途消费量的逾60%。

【金融】

--《焦点》中国央行摸底银行不良贷款真实性，防风险稳定金融体系

中国经济步入“L型”增长期，银行业不良贷款双升已然成为新常态。继银监会早前发文规范银行信贷资产收益权转让业务以压缩出表和套利空间，为提高监管指标真实度以防控风险，央行正在对银行业不良贷款真实性进行摸底评估。

--中国金融：央行今日就MLF向部分银行询量，利率仍持平于上次--消息

两位消息人士透露，中国央行今日就中期借贷便利（MLF）操作向部分银行询量，三个月和六个月期限利率仍持平于上次，分别为2.75%和2.85%。在近两周陆续有MLF到期前，央行提前询量表明其维持资金面基本稳定的思路未改。

--路透专访：防范金融危机是中国头等大事，货币政策需真正回归稳健--专家

如何看待转型期的中国经济？在中国经济改革研究基金会国民经济研究所王小鲁看来，中国经济当前面临的最大危险不是短期增长率低，而是越来越大的金融风险。防范未来金融危机是中国宏观调控的头等大事，这需要货币政策真正回归稳健，防止信贷过快扩张，并在几年内切实把杠杆率降下来。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行450亿元七天逆回购，单日净投放250亿

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行450元人民币七天期逆回购操作。据此计算，今日将净投放250亿元。据路透统计，本周共有2,500亿元逆回购到期，期限均为七天，其中今日到期量为200亿元；央票最早在7月才陆续开始有到期。

--中国债市动态：现券收益率小涨，数据发布告一段落市场暂入观察期

中国银行间债市早盘现券收益率延续震荡小涨，国债期货亦续走弱；4月经济金融数据发布告一段落，虽然数据疲弱但因市场已提前充分反应，因此短期反而是止盈力量占上风，不过调整力度应该也较为有限，随后市场将暂入观察期。

--中国货币市场：进入缴税期资金面稍收敛，大行供给减少关注央行操作

入月度缴税时间，中国银行间市场大型银行供给减少，资金 面有所收敛。不过目前来看，多数机构轧平头寸问题不大，关注未来公开市场逆回购规模， 以及央行MLF注水情况。

--新债招标：农发行三年增发债收益率2.9558%，五年3.1997%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标的两年、三年和五年固息增发债，中标收益率分别为2.9238%、2.9558%和3.1997%；七和10年增发债，中标收益率分别为3.4458%和3.4798%。

【外汇】

--中国外汇：4月银行结售汇逆差237亿美元，环比降逾三成--外管局

中国国家外汇管理局公布，4月银行结售汇逆差237亿美元，较上月的364亿美元下降35%；1-4月银行结售汇逆差1,485亿美元，1-4月境内银行累计涉外收付款逆差1,213亿美元。

--中国汇市：人民币早盘随中间价走低，贬值压力苗头有所显现

中国人民币兑美元即期早盘随中间价走贬，中间价则续跌至逾两个月低点。交易员称，中间价低开，遂有结汇盘涌入，导致汇价在高于中间价70点附近企稳。今日成交不大，但略偏结汇。

--离岸人民币：台湾4月底人民币存款月减1.11%，连续三个月下降

台湾央行公布，至4月底止台湾银行业累计人民币存款达3,108.19亿元(含可转让定期存单)，较前月减1.11%，连续三个月减少。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指反弹收涨，成交量低迷投资者情绪仍谨慎

中国股市沪综指反弹收涨。分析师指出，周末公布经济数据显示当前经济仍处于相对平稳的中性态势，今日大盘依托2,800点和5日均线展开技术性反弹，股指以全日近最高点报收，但成交量维持低位水平，反映投资者情绪偏谨慎，反弹空间或有限。

--中国钢铁：未来出口比重仍可能上升，但出口量会相对稳定--宝钢总经理

中国宝钢集团总经理陈德荣表示，中国未来钢铁出口比重仍可能上升，但出口量会维持相对稳定。

--中国钢铁：2015年底10大钢厂占全国产能34.2%，远低于60%的目标

鞍山钢铁集团公司董事长唐复平表示，去年底中国前10大钢厂占全国总产能的34.2%，远低于政府设定的60%的目标。他说，国家十二五规划要求主要钢厂到2015年底达到占产能60%的目标。2010年底时10大钢厂控制了全国48.6%的产能。

--中国企业：滴滴出行否认彭博有关其计划在美上市的报导