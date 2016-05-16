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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 13:37 BJT

《中国地方债发行日程表》--5月16日

以下为中国即将或正在招标发行的地方债:

  发债主体    规模      期限      票面利率     债券类型    发行时间      
           (亿元人民币)
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  宁波市       18.1      3年       *2.61%      一般地方债    5/16
               26.2      5年       *2.78%
               19.2      7年       *3.02%
               26.2     10年       *3.09%
                5.3      3年       *2.56%      专项地方债    5/16
                7.6      5年       *2.70%
                4.2      7年       *2.91%
                7.6     10年       *2.95%
 *青岛市        3.9      3年       *2.70%      一般地方债    5/17
               11.7      5年       *2.87%
               11.7      7年       *3.12%
               11.7     10年       *3.15%
               19.5      5年       *2.85%      专项地方债    5/17
                7.8      7年       *3.10%
               11.7     10年       *3.14%
 *四川省       60        3年      周二招标     一般地方债    5/18
               60        5年
               60        7年
               20       10年
              120        3年      周二招标     专项地方债    5/18
              120        5年
              120        7年
               40       10年
 *宁夏回族     14        3年      周四招标     专项地方债    5/20
  自治区       14        5年
               14        7年
                4.21    10年
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    注:*代表新增(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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