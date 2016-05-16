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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 13:28 BJT

新兴汇市：中国经济忧虑打压多数亚币走软，韩元接近两个月低位

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            108.73    108.65   -0.07  +10.64    120.30
    坡元            1.3708    1.3725   +0.12   +3.41    1.4175
    台币          32.672    32.626   -0.14   +1.21    33.066
    韩元           1177.90   1171.40   -0.55   -0.25   1174.95
    泰铢             35.42     35.43   +0.03   +1.69     36.02
    菲律宾披索       46.54     46.56   +0.04   +0.78     46.90
    印尼卢比      13315.00  13315.00   +0.00   +3.53  13785.00
    印度卢比       66.86     66.77   -0.13   -1.05     66.15
    马币            4.0320    4.0265   -0.14   +6.40    4.2900
    人民币          6.5245    6.5300   +0.08   -0.50    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译 张若琪/李春喜/蔡美珍/王颖；审校 艾茂林/王丽鑫/王兴亚/蔡美珍)

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