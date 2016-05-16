欧洲经济指标预测--5月17日-5月24日****

《路透晚报》--1月18日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月16日当周 5月17日(二) 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- -4.7% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 3月 -- 顺差12.49 对全球贸易收支 -- 顺差38.56 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.3% +0.4% (较上年同期) +0.5% +0.5% 核心CPI(较前月) +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.4% +1.5% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.3% +0.4% (较上年同期) +1.5% +1.6% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- +1.6% 0830 英国生产者物价指数(PPI) 4月 未经季节调整的投入物价(较前月) +1.1% +2.0% (较上年同期) -6.7% -6.5% 未经季节调整的产出物价(较前月) +0.2% +0.3% (较上年同期) -0.8% -0.9% 未经季节调整的核心产出物价(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.3% +0.2% 0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 3月 顺差225 顺差190 5月18日(三) 0830 英国请领失业金人数(千人) 4月 增加4.3 增加6.7 按ILO标准计算的失业率 截至3月的三个月 5.1% 5.1% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +1.7% +1.8% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.3% +2.2% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 4月终值 持平 +1.2% (较上年同期) -0.2% -0.2% 扣除食品和能源HICP(较前月) 持平 +1.3% (较上年同期) +0.7% +1.0% 5月19日(四) 0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第一季 -- 10.30% 0830 英国零售销售(较前月) 4月 +0.5% -1.3% (较上年同期) +2.5% +2.7% 扣除能源的零售销售(较前月) +0.6% -1.6% (较上年同期) +1.9% +1.8% 5月20日(五) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 +0.2% 持平 (较上年同期) -3.0% -3.1% 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 3月 -- 盈余111 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余190 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 1,216 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 5月 -- 负11 5月23日当周 5月23日(一) 1400 欧元区消费者信心指数 5月初值 -- 负9.3 5月24日(二) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 4月 -- 顺差21.63 0600 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 -- +0.7% (较上年同期) -- +1.3% 0645 法国企业景气指数 5月 -- 104 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 -- 48.0 服务业PMI -- 50.6 综合PMI -- 50.2 0730 德国Markit制造业PMI 5月初值 -- 51.8 服务业PMI -- 54.5 综合PMI -- 53.6 0800 欧元区Markit制造业PMI 5月初值 -- 51.7 服务业PMI -- 53.1 综合PMI -- 53.0 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 4月 -- 41.65 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 165.98 0900 德国ZEW经济景气指数 5月 -- 正11.2 现况指数 -- 正47.7 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 5月 -- 负13 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
中国国家主席习近平在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。
* 台币兑美元微收升，连续第二日上涨 * 惟进口商买汇需求涌现及午后外资转汇出 * 明日台币主交投区间暂看在31.450-31.650 路透台北1月18日 - 台币兑美元 周三微收升，连续第二日上涨。汇银人士称， 反应美国候任总统特朗普指美元过强的谈话，盘初台币随非美货币一度急弹至逾三个月盘中 高位，惟进口商买汇需求涌现及午后外资转趋汇出皆令台币升幅收敛，后续观望国际美元进 一步走向指引。 他们指出，今日交投转趋热络，主要来自进口商在台币升破31.500买汇意愿明显增强， 出口商抛汇交投则较显冷清，至于外资买卖汇交易皆有，早上偏卖汇、下午转偏买汇，尤其 是午后有外资保管行汇出让台币升幅几乎全数吐回。 〞再来还是要看美元指数怎么走。〞一大型银行交易员说。 交易员表示，由于美元指数 亚洲盘大致徘徊在100整数关口上方、未再续跌，而 亚币午后交投也趋于冷静、跌幅趋于收敛，暂时看来短线国际美元只是涨多修正，并非是美 元趋势反转，因此台币一升破31.500关键价位立即引来实质买汇需求出笼。 周三台币盘初一
0814GMT - 0814GMT * 周二特雷莎梅讲话后，空头回补推动英镑/美元上涨0.04美元至1.2416美元 * 英镑/美元创出1998年以来最大单日涨幅。1.2416接近55日移动均线切入位 * 仓位大幅调整给英镑空头以更好价位出手的机会 * 1.20是英镑空头的目标位之一(1.1983是周一所及低点) * 1.2322是自周二触及高位之后跌至的低点，略低于1.2015-1.2416走势的23.6%回档位 (完) (编译 白云; 审校 张荻)