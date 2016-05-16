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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 13:53 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：亚股上扬且美元走稳，无视中国数据疲软

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* 美元/日圆升0.1%，澳元/美元升0.22%，新西兰元/美元升0.09%，澳元/日圆升0.29%

* 美元/人民币跌0.07%，美元/韩元升0.59%，美元/印度卢比升0.12%，美元/马币升0.19%

* 日股日经指数涨0.3%，中国沪综指涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.24%，美国原油涨1.28%，美国10年期公债收益率报1.71%

* 日本首相称，多数G7领袖同意有必要采取财政刺激措施

* 中国4月工业投资均逊预期，基建和房地产投资将托底经济L型增长

(完)

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全部现汇报价 (编译 蔡美珍；审校 王兴亚)

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