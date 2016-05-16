版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 14:12 BJT

台湾股市：小幅收高力守8,000点，跌幅已大短线酝酿反弹

路透台北5月16日 - 台湾股市周一小幅收高，力守8,000点大关。分析师表示，台股波段跌幅已大，且今日亚洲股市大多收高，令大盘开低走高，中止连三跌格局。

台湾加权股价指数 收高0.17%,至8,067.60点，盘中一度触及8,003.93点低位；今日成交初值 为624.87亿台币，上交易日修正后为899.24亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪认为，相较于上周五台股价跌量增，今日则呈现价涨量缩格局，量价表现并不好。但因上周五指数跌破8,000点过程中，卖压多少已经宣泄，因此今日杀低的力道并不强。

〞KD(随机)指标在低档黄金交叉，短线有机会反弹，但能弹多高有疑虑。〞他说。

简伯仪强调，除非大盘短线带量站回位在8,104点附近的五日均线，否则还是不脱低档盘整走势。

安联投信基金经理人萧惠中表示，近期国际变数较多，又逢第二季产业淡季，对台股基本面形成一定的影响。

不过萧惠中强调，目前市场已在陆续消化相关负面讯息。展望下半年，受惠低基期等因素，料企业盈余可望转正，且有机会出现较为显着的成长幅度。

分析师表示，预估明日区间在8,000-8,150点。

本地时间14:04，亚洲主要股市，MSCI亚太明晟指数 涨0.35%。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐