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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 14:21 BJT

中国新债：进出口行周四将增发至多150亿三期固息债，期限一、五和10年

路透上海5月16日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(19日)在银行间债市招标增发至多150亿元人民币三期固息债，期限包括一年、五年和10年。

上述三期债为该行今年第四期 、第二期 和第三期 的增发债，利率依次为2.46%、3.07%和3.33%。

具体发行条款如下：

第4、2、3期增发债

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招标规模上限 1/5/10年：50亿元

期限/计息方式 1/5/10年固息

招标时间 1年：5月19日上午10:00-11:10

5/10年：5月19日上午10:00-11:30

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 5月23日

起息日 1年：4/18；5/10年：2/22

发行期 5/19-5/23

上市日 5月25日

手续费 1年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%

-----------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)

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