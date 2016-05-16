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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 16:19 BJT

《中国金融债发行日程表》--5月16日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)    或参考收益率
 =============================================================================
 *农发行        40             2       *2.9238%        固息增发债    5/17-5/18
                50             3       *2.9558%       
                50             5       *3.1997%        
                50             7       *3.4458%         
                50            10       *3.4798%
                      (2016年6、15、16、17和第18期增发债)             
 *国开行    至多40             1       周二招标        固息增发债    5/18-5/19
            至多60             3                                    
            至多70             5                                    
            至多60             7                                    
                      (2016年第11、八、六、七期增发债)  
 *农发行    至多60             5       周三招标        固息增发债    5/19-5/20
            至多60             7    
            至多80            10    
                      (2016年第11、七期和八期增发债)
 *进出口行  至多50             1       周四招标        固息增发债    5/19-5/23 
            至多50             5                       固息增发债
            至多50            10                       固息增发债   
                      (2016年第四、二期和三期增发债)   
 *国开行    至多140           10       周四招标        固息增发债    5/20-5/23
            至多30            20       
                      (2016年第10期和第五期增发债)    
  国开行       120            10       *3.2414%        固息增发债    5/13-5/16
                30            20       *3.9157%
                      (2016年第10期和第五期增发债)    
  进出口行      50             3     *3.02%(利差13bp)  浮息金融债    5/12-5/16
                50             5       *3.1677%        固息增发债
                50            10       *3.4528%        固息增发债
             (2016年第5期新发及第2-3期增发债，浮息债利率基准为三个月Shibor)  
      
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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