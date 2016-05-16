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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 14:56 BJT

日本个股：新日铁住金在韩国浦项钢铁的持股比例降至3.32%

路透5月16日 - 日本企业新日铁住金 周一称已经出售在韩国浦项钢铁(POSCO) 中的150万股股票，使其在该公司的持股规模减少了逾三分之一，持股比例降至3.32%。

新日铁住金在公告中表示，此次售股不会影响新日铁住金与浦项钢铁在半成品供应分享、部分供应谈判以及组建海外合资公司方面的合作关系。(完) (编译 孙国玉；审校 张若琪)

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