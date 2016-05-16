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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 14:32 BJT

澳洲股市：收高，医疗保健类股表现亮眼

路透悉尼5月16日 - 澳洲股市周一收高0.6%，受医疗保健类股强劲涨幅的扶助。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收高29.91点至5,358.90点。(完)

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