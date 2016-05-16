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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 14:42 BJT

日本股市：小幅收高，受日圆转弱及财政刺激预期的支撑

路透东京5月16日 - 日本股市周一小幅收高，因日圆转弱，且市场对政府财政刺激的希望支撑市场人气；但对于企业本会计年度获利预测下滑的忧虑，则让大盘涨幅受限。

日本首相安倍晋三周一称，多数七国集团(G7)领导人同意有必要采取财政刺激措施以提振全球需求。

日经指数 收高0.3%至16,466.40点。

东证股价指数 涨0.1%至1,321.65，JPX-日经400指数 涨0.3%至11,961.84。(完)

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