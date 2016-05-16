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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 15:26 BJT

台湾债市：10年券殖利率受美债带动收跌，新债标售前夕交投趋冷

* 105/4期殖利率收低，终止连二弹

* 短线观察重点在标债结果及台股表现

* 明日105/4区间估在0.79-0.83%

路透台北5月16日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周一收跌，终止连二弹。交易员指出，在美债殖利走低带动下，今天台债殖利率亦收低，惟往下追价力道明显偏弱，加上明天将标售30年期公债，观望气氛浓厚，交投趋冷。

他们并称，随520新旧政权交接进入倒数，市场亦开始对新政府有所期待，从近日台股指数勉强守在8,000点以上，走势似乎没有想像中弱来看，预估520以后指数有望跌深反弹，亦牵动债券市场情绪；因此，短线观察重点在台股表现。

〞最近蛮强的，但殖利率往下空间应该很有限，除非有更重大的消息刺激。〞一位大型票券商交易员说。

他指出，10年期公债殖利率历史低点在0.767%，以目前殖利率在0.8055%来看，往下空间应该很有限。

交易员表示，5月外销订单将转正数，出口衰退幅度将缩减为个位数，加上今年水果欠收带动价格上涨，物价已蠢蠢欲动，不排除央行6月底暂停降息；但殖利率若出现反弹，逢高将建立部位。

一位大型证券商交易员则称，近期美债殖利率走低，台债殖利率下档空间虽有限，但这个时侯仍须适度持有部位，〞看起来就是手上还是要有点货才对。〞

交易员预估，明日105/4殖利率主要区间在0.79-0.83%；五年券105/5期 区间估在0.52-0.55%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 105/4 -0.70 0.8055% 0.8055-0.8125% 37.0

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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/6 没有成交 10 105/4 0.8055%

5 105/5 没有成交

3 105/1 没有成交

2 105/3 没有成交 (完)

(记者 罗两莎；审校 张喜良)

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