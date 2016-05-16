版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 15:18 BJT

标题新闻：马来西亚5月1-15日棕榈油出口较前月增长14.9%至574,548吨--SGS

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲
浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐