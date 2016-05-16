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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 15:19 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走势受限，风险略微偏于下档

0709 GMT

* 美元/日圆下滑时，有来自日本进口商、投资者和空头投机者的强劲逢低买盘

* 109.00上方有沉重卖压，日本出口商挂的卖单一直延伸到110.00

* 周五站上109.47的走势是个假突破，是个多头陷阱

* 109.47是111.90-105.55跌势的61.8%回档位

* 一目云区技术图：tmsnrt.rs/1WzOuuO

(编译 高琦 审校 张荻)

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