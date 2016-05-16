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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 15:37 BJT

国际油市：油价跳涨逾1%，高盛称油市料由供应过剩转为不足

全球多处地区发生石油生产受到影响，日供应量减少达375万桶。

这些生产问题促使高盛大幅修改对油价前景的看法。高盛长期以来一直警告库存过高及油价再度崩跌的风险。

“油市已经从逼近仓储满载变成短缺，远比我们预期来得更快，”高盛称。

“市场可能5月转为短缺...受到需求持续强劲及产量大减推动，”高盛称。

但高盛也警告，油市将在2017年上半年转为供应过剩。

在遭到多起破坏后，尼日利亚石油产量已降至数十年低位，约每日165万桶。

委内瑞拉今年石油产量已下滑至少188,000桶/日。

美国原油产量降至880万桶/日，较2015年峰值下滑8.4%。

中国4月石油产量同比下滑5.6%，至404万桶/日。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/蔡美珍；审校 杜明霞/于春红)

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