台湾已公布经济指标--2016/5/17

标题新闻：通用汽车称将向美国工厂追加10亿美元投资，将部分生产从墨西哥转移至美国
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 -6.5% -11.4% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 -9.6% -17.0% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 -4.7% -7.4% 5/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第四季 200.1 188.0 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 13.4 56.9 5/20 -- M2货币总计数(y/y) 3月 +4.81% +5.17% 5/24 -- 季调失业率 3月 3.92% 3.94% 5/23 -- 工业生产指数(y/y) 3月 -3.57% -4.15% r 5/23 -- 外汇存底(亿美元) 4月底 4,331.84 4,316.01 6/6 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.88% +2.01% r 6/7 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第一季 -0.84% -0.52% -- -- (Q1概估值 (Q4统计值) ) 重贴现率(%) 3月24日 1.500% 1.625% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。