台湾已公布经济指标--2016/5/17

投行观点：投资人对于特朗普及美国政策的疑虑与日俱增--美银美林

路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。