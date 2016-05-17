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亚洲 | 2016年 5月 17日 星期二 08:00 BJT

台湾货币市场：5月17日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北5月17日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行定存单到期共5,346.5亿台币。    

    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。 
 ----------------------------------------------------------------------    
    (本提存期)
    **宽松因素：
    --央行存单到期 2兆6,945.8亿台币     
     05/18              1,479.50
     05/19              1,774.50
     05/20              2,807.00
     05/23              2,843.00
     05/24              4,869.30
     05/25              1,986.00
     05/26              2,297.00
     05/27              1,505.00
     05/30                  3.00
     05/31                116.00
     06/01              3,183.00
            
     06/02              2,850.50
            
     06/03              1,232.00
            
  注*：表更新。
    
    --公债还本付息共28.5625亿台币    
    05/24       101乙2期公债付息                3.75亿台币
    05/26       100乙1期公债付息                5.25亿台币
    05/27        93甲6期公债付息             13.5625亿台币
    05/28       103甲8期公债付息                   6亿台币
 
     --月底军公教薪饷拨款。
  
    
    **紧缩因素：
    --5/18:美商花旗 集团发行4.2亿美元债。
    --5/18:高盛 发行3.6亿美元债。
    --5/20:财政部发行105/7期公债，天期30年期，金额预计300亿台币。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --月底营所税和综所税款缴库。(完)  

 (记者 董永年; 审校 罗两莎)

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