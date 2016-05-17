台湾货币市场：5月17日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北5月17日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期共5,346.5亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 2兆6,945.8亿台币 05/18 1,479.50 05/19 1,774.50 05/20 2,807.00 05/23 2,843.00 05/24 4,869.30 05/25 1,986.00 05/26 2,297.00 05/27 1,505.00 05/30 3.00 05/31 116.00 06/01 3,183.00 06/02 2,850.50 06/03 1,232.00 注*：表更新。 --公债还本付息共28.5625亿台币 05/24 101乙2期公债付息 3.75亿台币 05/26 100乙1期公债付息 5.25亿台币 05/27 93甲6期公债付息 13.5625亿台币 05/28 103甲8期公债付息 6亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --5/18:美商花旗 集团发行4.2亿美元债。 --5/18:高盛 发行3.6亿美元债。 --5/20:财政部发行105/7期公债，天期30年期，金额预计300亿台币。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --月底营所税和综所税款缴库。(完) (记者 董永年; 审校 罗两莎)