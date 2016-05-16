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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 15:55 BJT

金属期市：伦铜从两个半月低点小升，已公布的中国数据好坏不一

Ayer's Alliance驻悉尼首席执行官Jonathan Barratt称，北京需要考虑采取更多刺激措施，直到经济复苏企稳为止。

“现实证据表明，经济复苏可能仍不可持续，我们可能仍会看到走软期。在我看来，他们还需要推出更多经济刺激。”

0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.3%至每吨4,642美元。上个交易日小幅收高，当天盘中曾低见每吨4,594美元，为2月25日以来最低位。

上海期货交易所主力期铜合约 收涨0.1%，至每吨35,610元人民币。

智利国家铜业公司(Codelco)董事长Oscar Landerretche周六在专访中表示，已有多方接洽Codelco欲探讨矿业资产出售事宜，这些资产包括自由港旗下的El Abra。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示，截至5月10日当周对冲基金及基金经理铜期货和期权部位转为净空仓。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/刘秀红；审校 高琦/孙茉莉)

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