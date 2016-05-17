重温稿-《台湾新债预测》30年105/7期公债得标利率料在1.55-1.58%

* 标售标的：30年公债105/7 * 标售时间：周二(17日) * 标售金额：预估300亿台币 * 预测中值：1.55-1.58% * 受访机构：11家 路透台北5月16日 - 台湾央行周二将代财政部标售30年105/7期公债 。路 透调查显示，因市场资金充沛、景气尚未出现复苏的迹象，该期公债决标利率料将落在1.55 -1.58%间。 路透周一采访11家金融机构，包括五家大型银行、三家大型寿险公司、一家外商银行、 一家票券商及一家证券商，预估大区间落在1.52-1.60%。 以下为交易员观点整理： --最近美债市场气氛偏多，加上目前尚未看不到景气明显复苏的迹象，利率不太可能往 上写，也不会标太高。 --20年与30年券两者利率差距约20个基点，以目前20年券殖利率在1.36-1.37%间来看， 预估利率将落在1.56-1.57%间。 --5月虽是缴税旺季，资金可能出现短暂性的紧俏，但整体资金依旧相当充沛，大型银 行和寿险公司有消化资金的压力。 --利率在1.60%附近对寿险公司较具吸引力，主要是寿险公司可选择国际版的标的，未 必要拿台债。 --部分大型银行志在必得，主要是30年券比20年券绝对报酬率高出20个基点，再加上大 家应该不会盲目往下追，利率不致低于1.55%。 本次105/7期公债预计标售300亿台币，5月20日发行。发行前交易报价成交区间在 1.55 -1.57%。 金融机构 预估区间低位(%) 预估区间高位(%) =============================================== 大型银行一 1.52 1.57 大型银行二 1.55 1.57 大型银行三 1.55 1.58 大型银行四 1.56 1.59 大型银行五 1.56 1.58 外商银行一 1.55 1.60 大型寿险公司一 1.55 1.60 大型寿险公司二 1.56 1.60 大型寿险公司三 1.58 1.60 大型券商一 1.54 1.58 大型票券商一 1.55 1.57 ---------------------------------------------- 中 值 1.55 1.58(完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)