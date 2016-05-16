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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 16:42 BJT

澳洲农业：澳洲牛奶产量料下降，因加工商下调牛奶收购价

路透悉尼/惠灵顿5月16日 - 分析师周一称，全球第四大牛奶出口国--澳洲在2016/17年牛奶产量将下降，因牛奶加工商削减了支付给供应商的价钱，迫使农户宰牛。

分析师称，因全球供应过剩，2014年初以来全球牛奶价格已累计跌60%，澳洲产量下降可能将缓解一些压力。

全球最大乳制品出口商恒天然(Fonterra) 及澳洲最大牛奶加工商迈高(Murray Goulburn) 的上市分支，过去几周已将牛奶收购价格最多下调15%，因全球生产增加抵消了需求的缓慢增长。

澳洲竞争及消费者委员会(ACCC)正在检视下调收购价的时机及降价通知，如果发现有误导行为或不公平行为的成分，那么将对恒天然和迈高这两家企业各罚款11亿澳元。

分析师预计，受下调牛奶价格影响，澳洲奶牛数量将自目前的174万头下降，但降幅仍不清楚，牛奶产量料将低于3月官方预估的98亿公升。(完)

(编译 于春红; 审校 刘秀红)

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