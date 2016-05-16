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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 16:15 BJT

《全球汇市》日圆下滑，因日本在G7会议前提高汇市口头干预调门

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1313  1.1305  +0.07  +4.17  1.0860
    美元/日圆            108.78  108.60  +0.17  -9.58  120.30
    欧元/日圆         123.07  122.80  +0.22  -5.67  130.47
    美元/瑞郎            0.9760  0.9751  +0.09  -2.58  1.0018
    英镑/美元            1.4355  1.4361  -0.04  -2.60  1.4738
    美元/加元            1.2918  1.2940  -0.17  -6.66  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5451  6.5517  -0.10  -0.35  6.5680
    澳元/美元            0.7289  0.7263  +0.36  +0.19  0.7275
    新西兰元/美元        0.6785  0.6763  +0.33  -0.59  0.6825
    欧元/瑞郎         1.1042  1.1025  +0.15  +1.43  1.0886
    欧元/英镑         0.7878  0.7870  +0.10  +6.94  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.3245  9.3298  -0.06  +1.68  9.1705
    美元/挪威克朗        8.1794  8.2061  -0.33  -7.47  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 艾茂林/李爽/刘秀红/张若琪 审校 于春红)

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