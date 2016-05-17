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亚洲 | 2016年 5月 17日 星期二 12:18 BJT

中国货币市场：MLF放量但资金面改善暂有限，缴税压力继续发酵

路透上海5月16日 - 中国央行进行MLF(中期借贷便利)操作之后，银行间市场周二早盘
资金面改善不明显，大行融出规模不多，隔夜供需略紧张。交易员称，5月缴税对资金面继
续形成压力，MLF虽较到期规模小幅放量但缓解有限，关注央行后续会否有进一步的维稳动
作。
    
    “资金面依然不是特别宽松，早上大行很少出钱，就国开放了点钱出来，”华中一银行
交易员称。
    
    上海一券商交易员表示，从非银机构和股份行、城商行的情况看，早间出钱的期限多为
七天以上，隔夜供给不多。5月的缴税仍在进行中，短期内，市场对资金面还不敢乐观。
    
    她认为，尽管央行此次MLF规模增加，今日公开市场却小幅净回笼资金，且此前已连续
三周净回笼，显示央行目前虽然有意维稳，亦不希望流动性过度宽松。
    
    中国央行周一公告，当日对21家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共2,900亿元人民
币，三个月和六个月期利率分别持平在2.75%和2.85%。据路透统计，5月MLF到期规模不足1,
500亿，两笔到期时间分别在5月19日和5月27日。
    
    中国央行公开市场周二进行500亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%;
据此计算，今日净回笼200亿元。此前央行公开市场已连续三周净回笼资金，上周回笼1,100
亿元。 


    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:32                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    1.9995     1.9910      +0.85
      七天                     2.2793     2.3108      -3.15
                                                  
      14天                     2.6738     2.7218      -4.80
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    1.6000     1.6750      -7.50
                                                  
      七天                     1.8000     1.7000     +10.00
                                                  
      14天                     1.9500     1.6000     +35.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.0200     2.0000      +2.00
                                                  
      七天                     2.3500     2.4000      -5.00
                                                  
      14天                     2.7000     2.7200      -2.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.0110     2.0050      +0.60
                                                  
       七天                    2.3310     2.3270      +0.40
                                                  
       三个月                  2.9158     2.9075      +0.83
                                                  
 (完)

 (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)

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