中国货币市场：MLF放量但资金面改善暂有限，缴税压力继续发酵

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海5月16日 - 中国央行进行MLF(中期借贷便利)操作之后，银行间市场周二早盘 资金面改善不明显，大行融出规模不多，隔夜供需略紧张。交易员称，5月缴税对资金面继 续形成压力，MLF虽较到期规模小幅放量但缓解有限，关注央行后续会否有进一步的维稳动 作。 “资金面依然不是特别宽松，早上大行很少出钱，就国开放了点钱出来，”华中一银行 交易员称。 上海一券商交易员表示，从非银机构和股份行、城商行的情况看，早间出钱的期限多为 七天以上，隔夜供给不多。5月的缴税仍在进行中，短期内，市场对资金面还不敢乐观。 她认为，尽管央行此次MLF规模增加，今日公开市场却小幅净回笼资金，且此前已连续 三周净回笼，显示央行目前虽然有意维稳，亦不希望流动性过度宽松。 中国央行周一公告，当日对21家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共2,900亿元人民 币，三个月和六个月期利率分别持平在2.75%和2.85%。据路透统计，5月MLF到期规模不足1, 500亿，两笔到期时间分别在5月19日和5月27日。 中国央行公开市场周二进行500亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%; 据此计算，今日净回笼200亿元。此前央行公开市场已连续三周净回笼资金，上周回笼1,100 亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9995 1.9910 +0.85 七天 2.2793 2.3108 -3.15 14天 2.6738 2.7218 -4.80 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 1.6000 1.6750 -7.50 七天 1.8000 1.7000 +10.00 14天 1.9500 1.6000 +35.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0200 2.0000 +2.00 七天 2.3500 2.4000 -5.00 14天 2.7000 2.7200 -2.00 Shibor 其中:隔夜 2.0110 2.0050 +0.60 七天 2.3310 2.3270 +0.40 三个月 2.9158 2.9075 +0.83 (完) (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)
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路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。