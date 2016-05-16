《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月16日

标题新闻：马士基集团CEO称旗下能源部门挂牌上市的可能性较高--彭博
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路透香港5月16日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:11时,1港元=0.8401人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 12.25 6.95 2.10 南玻 10.79 6.27 2.05 深康佳 4.60 2.85 1.92 ST中华 10.35 5.05 2.44 ST中冠 44.64 17.66 3.01 深深宝 16.30 8.41 2.31 深华发 20.05 6.92 3.45 深赤湾 15.30 11.86 1.54 特力 56.95 17.66 3.84 飞亚达 10.77 6.94 1.85 一致药业 68.61 40.81 2.00 深深房 10.07 5.38 2.23 ST盛润 7.02 5.81 1.44 深南电 11.48 4.95 2.76 深纺织 11.79 7.09 1.98 方大集团 16.18 6.95 2.77 深国商 25.30 10.03 3.00 深赛格 10.63 4.97 2.55 宝石 7.33 4.81 1.81 小天鹅 30.51 25.55 1.42 粤高速 5.53 4.00 1.65 晨鸣纸业 8.32 5.60 1.77 ST珠江 9.84 5.83 2.01 美菱电器 5.70 4.23 1.60 大冷股份 10.14 5.80 2.08 粤电力 5.31 3.93 1.61 佛山照明 9.84 6.16 1.90 江铃汽车 23.58 18.69 1.50 沙隆达 10.70 6.82 1.87 苏常柴 9.12 4.76 2.28 威孚高科 17.48 15.70 1.33 古井贡酒 43.90 29.00 1.80 ST东海 12.60 6.26 2.40 长安汽车 14.61 11.02 1.58 京东方 2.31 1.83 1.50 鲁泰 10.98 9.99 1.31 本钢板材 6.13 2.40 3.04 张裕 40.52 24.10 2.00 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘 (整理 梁慧仪)
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