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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 16:15 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月16日

路透香港5月16日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时
间16:14时，1港元=0.84022人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价
为38.71%，低于上交易日收盘的38.76%。
    
   公司名       A股代码       H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                         4.25           3.87          1.31
 建设银行                                         4.70           4.58          1.22
 中国银行                                         3.25           2.98          1.30
 农业银行                                         3.06           2.70          1.35
 招商银行                                        17.50          15.72          1.32
 中信银行                                         5.56           4.45          1.49
 交通银行                                         5.26           4.54          1.38
 民生银行                                         9.20           7.04          1.56
 中国人寿                                        20.69          16.44          1.50
 中国平安                                        31.61          33.55          1.12
 中国太保                                        26.45          25.50          1.23
 中信证券                                        15.57          15.78          1.17
 新华人寿                                        39.58          24.40          1.93
 海通证券                                        14.44          11.84          1.45
 华能国际                                         7.25           5.24          1.65
 大唐发电                                         3.96           2.02          2.33
 华电国际                                         5.15           3.75          1.63
 中煤能源                                         4.80           2.99          1.91
 中国神华                                        13.84          11.80          1.40
 中国石油                                         7.20           5.29          1.62
 兖州煤业                                         8.93           3.96          2.68
 中国石化                                         4.67           5.10          1.09
 上海石化                                         6.15           3.50          2.09
 中海油服                                        12.37           6.08          2.42
 仪征化纤                                         4.02           1.48          3.23
 中国铝业                                         3.95           2.45          1.92
 江西铜业                                        13.13           8.51          1.84
 洛阳钼业                                         3.37           1.55          2.59
 紫金矿业                                         3.17           2.49          1.52
 马钢股份                                         2.50           1.60          1.86
 鞍钢股份                                         3.83           3.31          1.38
 重庆钢铁                                         2.55           1.14          2.66
 海螺水泥                                        14.51          18.20          0.95
 洛阳玻璃                                        26.61           4.36          7.26
 京城机电                                         8.20           2.95          3.31
 中联重科                                         4.13           2.32          2.12
 金隅股份                                         7.83           4.90          1.90
 中国国航                                         7.67           5.62          1.62
 东方航空                                         7.14           4.39          1.94
 南方航空                                         7.40           4.81          1.83
 中国远洋                                         5.33           2.69          2.36
 中海集运                                         4.29           1.68          3.04
 中集集团                                        13.84           9.61          1.71
 中海发展                                         6.17           5.06          1.45
 宁沪高速                                         8.49          10.44          0.97
 深高速                                           8.04           6.96          1.37
 成渝高速                                         4.17           2.60          1.91
 皖通高速                                        13.09           5.83          2.67
 广深铁路                                         4.17           3.73          1.33
 中国南车                                         9.10           7.20          1.50
 中国交建                                        11.11           8.86          1.49
 中国铁建                                         9.89           9.36          1.26
 中国中铁                                         7.15           5.88          1.45
 长城汽车                                         8.46           5.62          1.79
 比亚迪                                          60.56          42.40          1.70
 广汽集团                                        23.94           8.36          3.41
 青岛啤酒                                        30.29          27.95          1.29
 白云山                                          24.11          17.40          1.65
 新华制药                                        11.30           4.59          2.93
 海信科龙                                         7.14           3.53          2.41
 南京熊猫                                        13.78           5.30          3.09
 晨鸣纸业                                         8.32           5.36          1.85
 上海医药                                        18.84          16.44          1.36
 中兴通讯                                        13.63          10.22          1.59
 东方电气                                         9.90           5.67          2.08
 潍柴动力                                         7.76           8.90          1.04
 东北电气                                         5.68           2.22          3.05
 广船国际                                        24.43          11.64          2.50
 昆明机床                                         6.60           2.15          3.65
 一拖股份                                         9.64           3.99          2.88
 北辰实业                                         4.09           2.31          2.11
 创业环保                                         7.60           4.04          2.24
 中国中冶                                         3.80           2.07          2.18
 金风科技                                        15.18          11.82          1.53
 丽珠                                            44.00          35.90          1.46
 万科                                            24.43          17.92          1.62
 郑煤机                                           5.77           3.12          2.20
 大连港                                           5.60           3.09          2.16
 山东墨龙                                         7.80           2.79          3.33
 浙江世宝                                        25.28           7.76          3.88
 复星医药                                        18.81          19.60          1.14
 光大银行                                         3.55           3.15          1.34
 东江环保                                        16.51          11.02          1.78
 上海电气                                         7.79           3.27          2.84
 广发证券                                        15.33          16.72          1.09
 华泰证券                                        15.79          15.06          1.25
                                    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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