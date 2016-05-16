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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 16:18 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收低1.1%，追随上海期胶跌势

9月沪胶 跌180元人民币，收报每吨11,240元，中国房地产业的改善被疲弱的中国数据所抵消。

中国4月工业和投资增速双双逊于预期，尤其民间投资增速持续回落值得警惕。

新加坡6月期胶 报每公斤140美分，跌1.7美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 王洋/杜明霞)

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