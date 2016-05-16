亚洲橡胶：TOCOM期胶收低1.1%，追随上海期胶跌势

标题新闻：马士基集团CEO称旗下能源部门挂牌上市的可能性较高--彭博
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9月沪胶 跌180元人民币，收报每吨11,240元，中国房地产业的改善被疲弱的中国数据所抵消。
中国4月工业和投资增速双双逊于预期，尤其民间投资增速持续回落值得警惕。
新加坡6月期胶 报每公斤140美分，跌1.7美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 王洋/杜明霞)
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路透香港1月18日 - 渣打集团 旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
中国国家主席习近平在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。