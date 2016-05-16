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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 16:21 BJT

日股业绩：三菱UFJ金融集团称上财年获利下滑8%，逊于分析师预估

路透东京5月16日 - 按资产计日本最大银行三菱UFJ金融集团(MUFG) 周一称，上一财年获利下滑8%，且逊于分析师预估，受能源业务坏账拨备增多拖累。

该行公布，截至3月31日止的财年净利为9,514亿日圆(87.5亿美元)。汤森路透所调查18位分析师的平均预估为获利1.036万亿(兆)日圆。

MUFG还预计至2017年3月底止的当前财年，该行获利将下降10.7%至8,500亿日圆，而分析师的预估值为获利1.037万亿日圆。(完) (编译 刘秀红；审校 张若琪)

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