《汇市简讯》欧元/瑞郎的买入目标依然在1.1200

全球贵金属：1月17日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓亦持平

路透1月18日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓较上周五持平 ，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 25,976,712.5 1月17日 25,976,712.5 1月13日 0.0 0.00% iShares 338,356,236.2 1月17日 338,356,236.2 1月13日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银