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市场报道 | 2016年 5月 16日 星期一 16:28 BJT

《汇市简讯》欧元/瑞郎的买入目标依然在1.1200

0819 GMT

* 欧元/瑞郎继续低于我们设定的买单水准，但仍维持逢低买进的策略

* 目标位仍为1.1200，日线云区底部1.1005仍然稳守

* 在云区下方，1.0940将成为重要水准，直至5月27日

* 技术图：reut.rs/1YutvGL

(编译 高琦 审校 于春红)

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