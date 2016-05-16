《汇市简讯》欧元/瑞郎的买入目标依然在1.1200

标题新闻：马士基集团CEO称旗下能源部门挂牌上市的可能性较高--彭博
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0819 GMT
* 欧元/瑞郎继续低于我们设定的买单水准，但仍维持逢低买进的策略
* 目标位仍为1.1200，日线云区底部1.1005仍然稳守
* 在云区下方，1.0940将成为重要水准，直至5月27日
* 技术图：reut.rs/1YutvGL
(编译 高琦 审校 于春红)
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路透香港1月18日 - 渣打集团 旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓较上周五持平 ，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 25,976,712.5 1月17日 25,976,712.5 1月13日 0.0 0.00% iShares 338,356,236.2 1月17日 338,356,236.2 1月13日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银