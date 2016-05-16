台湾汇市：台币收跌破32.7创七周新低，国际美元续强及外资/进口商买汇

* 台币三连跌破32.7续创七周新低 * 美国零售数据亮丽支撑美元续强 * 外资/进口商买汇惟出口商抛汇 * 明日实质区间暂看32.620-32.750 路透台北5月16日 - 台币兑美元 周一收跌续探七周新低，并录得连续三日跌势 。汇银人士表示，美国4月零售数据亮丽支撑国际美元续强，带动台币随韩元趋跌探向波段 新低，加以外资持续汇出及进口商进场买汇，拖累台币贬破32.700整数关口。 他们指出，随着海外NDF一周天期美元/台币换汇点由溢价转为折价，且离岸人民币CNH =贬势未能有效站稳6.55，此皆有助于缓和短线台币续跌预期，后续关注外资汇出力道，若 减缓不排除台币续贬空间已有限。 〞现在美元有点类似惊惊涨，担心美元涨多随时可能被获利了结。〞一位大型官股商 银交易员说。 今日台北外汇及元太外汇合计成交量10.23亿美元，成交量较上日缩减2.41亿美元，交 易员称，早盘交投较显淡静，因当时市场预期台币续贬可能性较高，部分出口商倾向挂价在 32.700附近，致今日台币价跌量缩。 外资动向方面，交易员指出，尽管今日台股止跌收涨暂稳8,000点上方，不过外资仍持 续卖超台股，至今已连12日卖超台股累计金额突破千亿台币，这波外资汇出疑虑暂未解除， 短线台币料续偏弱整理。 今日台币兑美元收报32.705，续创七周收盘新低，前低为3月28日的32.720；台币兑美 元主要交易区间为32.628-32.708，上日在32.570-32.628；预估明日台币区间在32.650-32. 750。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点转为价 平附近小幅折价；目前一个月美元/台币远汇 报32.619/32.669，上日收在32. 680。 台湾股市周一收涨0.17%报8,067.60点，终止连三日收低。证券交易所资料显示，外资 及陆资在台股卖超44.55亿台币，连12个交易日卖超共计1,064.89亿台币。 多数新兴亚币周一走软，因对于中国经济复苏持续性的忧虑升高，损及风险人气；与此 同时，在美国公布的零售销售数据强于预期后美元持坚。 其中韩元 今收跌0.7%报1,179.7，创一个月低位，上日则收在1,171.4。 上周五美国公布的数据显示，4月零售销售攀升1.3%，为逾一年最大升幅，显示经济在 首 季几近停滞后正重拾动能。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.705 32.626 32.628-32.708 32.628 7.19 9.03 司 元太外汇经纪公 32.703 32.625 32.640-32.707 32.640 3.04 3.61 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.015/0.005 0.020/0.040 美元/台币六个月期 0.020/0.050 0.065/0.095 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜；审校 林高丽)