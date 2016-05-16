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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 17:16 BJT

台湾汇市：台币收跌破32.7创七周新低，国际美元续强及外资/进口商买汇

* 台币三连跌破32.7续创七周新低
    * 美国零售数据亮丽支撑美元续强
    * 外资/进口商买汇惟出口商抛汇
    * 明日实质区间暂看32.620-32.750

    路透台北5月16日 - 台币兑美元 周一收跌续探七周新低，并录得连续三日跌势
。汇银人士表示，美国4月零售数据亮丽支撑国际美元续强，带动台币随韩元趋跌探向波段
新低，加以外资持续汇出及进口商进场买汇，拖累台币贬破32.700整数关口。
    
    他们指出，随着海外NDF一周天期美元/台币换汇点由溢价转为折价，且离岸人民币CNH
=贬势未能有效站稳6.55，此皆有助于缓和短线台币续跌预期，后续关注外资汇出力道，若
减缓不排除台币续贬空间已有限。
   
     〞现在美元有点类似惊惊涨，担心美元涨多随时可能被获利了结。〞一位大型官股商
银交易员说。
    
    今日台北外汇及元太外汇合计成交量10.23亿美元，成交量较上日缩减2.41亿美元，交
易员称，早盘交投较显淡静，因当时市场预期台币续贬可能性较高，部分出口商倾向挂价在
32.700附近，致今日台币价跌量缩。
    
    外资动向方面，交易员指出，尽管今日台股止跌收涨暂稳8,000点上方，不过外资仍持
续卖超台股，至今已连12日卖超台股累计金额突破千亿台币，这波外资汇出疑虑暂未解除，
短线台币料续偏弱整理。
   
    今日台币兑美元收报32.705，续创七周收盘新低，前低为3月28日的32.720；台币兑美
元主要交易区间为32.628-32.708，上日在32.570-32.628；预估明日台币区间在32.650-32.
750。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点转为价
平附近小幅折价；目前一个月美元/台币远汇 报32.619/32.669，上日收在32.
680。
    
    台湾股市周一收涨0.17%报8,067.60点，终止连三日收低。证券交易所资料显示，外资
及陆资在台股卖超44.55亿台币，连12个交易日卖超共计1,064.89亿台币。   
   
    
    多数新兴亚币周一走软，因对于中国经济复苏持续性的忧虑升高，损及风险人气；与此
同时，在美国公布的零售销售数据强于预期后美元持坚。 其中韩元 
今收跌0.7%报1,179.7，创一个月低位，上日则收在1,171.4。

    上周五美国公布的数据显示，4月零售销售攀升1.3%，为逾一年最大升幅，显示经济在
首 季几近停滞后正重拾动能。     

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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.705     32.626   32.628-32.708   32.628     7.19    9.03
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.703     32.625   32.640-32.707   32.640     3.04    3.61
 司                                                                      
 
 无本金交割远期外汇(N        最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期         -0.015/0.005           0.020/0.040
 美元/台币六个月期          0.020/0.050           0.065/0.095
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价         

 (记者 詹静宜；审校 林高丽)

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