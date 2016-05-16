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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 17:23 BJT

《中国新债预测》国开行四期债定位多数接近二级，资金面存不确定因素

* 招标品种：国开行1/3/5/7年固息增发债
    * 期限及招标金额：1年：40亿；3/7年：60亿元；5年：70亿元
    * 招标时间：1/3/5年：5月17日9:30-10:30；7年：9:30-11:20
    * 受访人数: 8位(银行、券商)
    * 预测区间：2.45%-2.58%；2.85%-2.95%；3.10%-3.17%；3.33%-3.40%
    * 预测均值: 2.52%；2.90%；3.14%；3.37%

    路透上海5月16日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一至七年四期债。路
透调查显示，今日流动性稍有收敛，现券收益率也小幅上行。而其他消息寡淡，除一年期品
种外，明日其他新债定位仍有望接近二级。只是资金面存一定不确定性，届时还需关注公开
市场逆回购规模等。
    
    华中一银行交易员认为，除一年期品种受手续费因素影响将继续偏低外，其他期限新债
定位“跟二级差不多吧，国开的需求应该还可以，交易户可能会比较多。”
    
    中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、
七年期品种的最新收益率为2.5529%、2.9343%、3.1795%和3.3711%。
    
    央行今日进行了450亿元人民币七天期逆回购，单日净投放250亿元。因大型银行出资减
少，银行间资金面较此前稍有收紧。两位消息人士最新透露，央行今日就MLF操作向部分银
行询量，三个月和六个月期限利率仍持平于上次，分别为2.75%和2.85%。    
    
    明日招标四期债为国开行今年第11期 、第八期 、第六
期 和第七期 的增发债，票面利率依次为2.55%、2.72%、2.
96%和3.24%。
  
    具体发行条款如下：
                   2016年第11、八、六、七期增发债
 发行上限          1年：40亿；3/7年：60亿元；5年：70
                   亿元
 期限/计息方式     1/3/5/7年固息  
 招标时间          1/3/5年：5月17日9:30-10:30
                   7年：5月17日9:30-11:20
 招标方式          单一价格(荷兰式)
 缴款日            5月19日
 起息日            1年：5/9；3年：3/3；5年：2/18
                   7年：2/25
 分销期            5/18-5/19
 上市日            5月23日
 基本承销额        不设立
 付息频率          按年
 发行人增发权利    保留
 承揽费            1年无；3年0.05%；5/7年0.10%
 (完)

 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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