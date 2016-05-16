台湾央行：开放顾客免临柜设定他人外存户为约定帐户，办理外汇业务

路透台北5月16日 - 台湾央行周一宣布，开放顾客得免临柜设定他人外汇存款帐户为约定帐户，办理转帐及汇款等外汇业务，这次开放重点为：同一银行的他人外汇存款帐户，以及其他银行本人或他人外汇存款帐户。

但央行强调，银行客户必须先到银行柜台申请〞线上设定约定转入或受款帐户的功能〞后，方可设定。

台湾央行已于去年9月开放顾客于线上设定同一银行的本人外汇存款帐户为约定帐户办理结汇或转帐业务；而今，在兼顾交易安全性、消费者权益保障及洗钱防制等风险控管无虞前提下，进一步开放顾客得于线上设定下列帐户为约定帐户，办理相关外汇业务。

〞银行将在完成内部作业程序后，客户即可申请办理。〞一不愿具名央行官员说。

在转帐及汇款限额方面，央行表示，银行必须依照〞金融机构办理电子银行业务安全控管作业基准〞，符合网际网路〞低风险〞，即每户每笔不得超过5万台币、每日限额10万台币以及每月20万台币的规定。