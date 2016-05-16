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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 18:33 BJT

更新版 1-台湾货币市场：短率稳踞高位，大行仍未拆出资金引发行库跟进

* 短率稳在高位，大行仍未拆出资金
    * 外资汇出不止，货市资金情势保守
    * 银行小幅调高公债RP利率

 (新增拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北5月16日 - 台湾银行间短率周一稳在高位。资金调度人士指出，大型银行未能提供资金，引发公
股行库保守跟进，且外资汇出趋势未止，使得货币市场偏紧情势延续。
    
    他们表示，由于大型银行仍在调整积数，何时有多余资金释出仍属未知，面对情势不明变数，保守是最好
的应变方式。惟周一票券商、小型银行等需求方的缺口不大，还不至于调度无门。
    
    〞大家长没出门，五天没出来了。〞一位大型票券商交易主管说。
    
    也由于保守气氛蔓延，今日排队等候冲销隔夜资金的队伍几乎不见踪迹。一大型公股银行资调人士称，在
紧俏的状况下，只要多钱的金融机构，都被代收行直接借走了。根本不需要央行出手。   
     
    截至上周五为止，外资及陆资在台股已连11个交易日卖超共计1,020.34亿台币。 
               
 本地时间18:18                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      32.705                     32.626    
 台湾加权股价指数<.TWII         8,067.60                  8,053.69    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.200%                    0.202%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.200-0.230%               0.200-0.230%
   --一周拆款利率区间           0.200-0.330%               0.200-0.340%
   --两周拆款利率区间           0.260-0.335%               0.260-0.330%
    

    **短票利率暂止稳**

    短票方面，一大型票券商交易员指出，今日发票量不多，资金缺口较小，因此利率暂能维持上日区间。
    
    由于外资持续而明显的汇出，票券商认为，大型银行藉由向外资拆入便宜资金买票的来源减少，可能让短
票利率易上难下，月底前短率走势不容乐观。
    
    〞就看大型银行多余的钱什么时候进来，不然就是一路紧下去。〞一票券商交易员表示。    
     　
    今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保卖断短票利率主要成交在0.30%-0.31%，同上日。
     
    集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率在0.302%，区间0.28-0.36%，金额76.88亿台币；
前日的加权平均利率在0.298%，区间0.28-0.36%，金额103.97亿台币。
    
    受资金落点跨过端午节影响，上日的自保60天短票成交量大幅增加，加权平均利率在0.309%，区间0.28-0
.42%，金额169.42亿台币。
    
    台湾央行周一共发行2,862亿台币定存单，与今日存单到期金额2,859亿相较，定存单发行余额增3亿台币
。   
    
    本周央行到期存单总额1兆1,589.5亿台币，分别为周二5,346.5亿、周三1,479.5亿、周四1,774.5亿以及
周五130亿台币。
    
    拆款中心资料 显示，周一超额准备为负31亿台币，累计超额准备1,561亿台币、加计前期1%的超额
准备为2,735亿台币。
    
        
    **银行调高公债RP利率**

    债券附买回(RP)市场方面，资调人士表示，银行端因资金偏紧，全面调高短天期公债RP利率，至于寿险与
投信端则尚属平平。
    
    有交易员指出，受资金情势变化影响，银行跨月承作意愿低落，甚至不愿将落点安排到月底，似乎对于短
率进一步上扬心存期待。
    
    〞银行收手，主要是外资汇出，资金挤压明显。〞一位大型票券商交易员说。
    
    由于本周有数档国际债与30年公债要交割，市场对于寿险、投信端的资金也不敢掉以轻心，只能审慎因应
。   
    
    交易员指出，本周交割因子含周三交割花旗4.2亿美元债及高盛3.6亿美元债，周五交割预计300亿台币的3
0年期公债、QNB Finance的11亿美元债；惟还本付息也多达253亿台币，可望舒缓交割因子的影响。
    
    今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.31-0.32%，上日0.30-0.31%；短天期及一个月天
期公司债附买回利率在0.37-0.39%，和上日相似。
                
    大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间在0.23-0.27%，上日在0.23-0.25%；公司债附买回
利率成交0.23-0.30%；与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.30-0.31%，上日在0.28-0.31%。(完)

 (审校 毕晓雯)

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