路透基点：台湾华邦电子寻求100亿台币双层融资--TRLPC

路透香港5月16日 - 消息人士称，台湾上市公司华邦电子正在寻求10 0亿台币(3.07亿美元)双层融资，这是该公司近两年来首次进入贷款市场 。 据消息人士，已接触台湾银行、彰化商业银行、中国信托银行、星展 银行、第一商业银行、台新国际商业银行、合作金库来委托办理此项融资 。台湾银行负责协调此项贷款事宜。 消息人士称，预计该项融资由A部分80亿台币五年期贷款和B部分20亿 台币三年期贷款组成。 两部分贷款的利率均与借款人的税后净利润率挂钩，介于较三个月台 北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码95-115基点之间。据消息人士，税前 保底利率设定在1.7%。 所获资金将用于为2011年签署的70亿台币五年期贷款再融资，以及资 本支出用途。上次的贷款利率也与税后净利润率挂钩，为较90天商票利率 加码70-95个基点。 借款人上次进入贷款市场还是在2014年7月，当时寻求90亿台币双层 贷款。中国信托银行领办该项融资，由A部分65亿台币五年期贷款和B部分 25亿台币三年期贷款组成。A、B两部分的初始利率分别为较90天商票利率 加码75个和70个基点。 借款人主要从事集成电路和相关部件的研发、设计、生产和销售业务 。(完) (编译 王洋; 审校 孙茉莉)