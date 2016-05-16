路透基点：建行提供7亿元人民币贷款，助明阳风电私有化--TRLPC

路透香港5月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士及公司申报文件称，中国建设银行已承诺提供7亿元人民币(1.073亿美元)五年期贷款，用于纽约上市的风机制造商--中国明阳风电集团有限公司的私有化。

明阳风电董事会主席兼首席执行官张传卫为私有化财团牵头人，该财团将以4.08亿美元全现金方式收购明阳风电，交易最初于11月2日宣布。

建设银行的承贷有效期为一年，可以展期。

贷款利率为中国人民银行五年期基准贷款利率的110%。

贷款每半年一次，分10次偿还，前九次每次至少偿还50万元人民币，剩余金额到期偿还。