路透基点：建行提供7亿元人民币贷款，助明阳风电私有化--TRLPC

标题新闻：马士基集团CEO称旗下能源部门挂牌上市的可能性较高--彭博
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路透香港5月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士及公司申报文件称，中国建设银行已承诺提供7亿元人民币(1.073亿美元)五年期贷款，用于纽约上市的风机制造商--中国明阳风电集团有限公司的私有化。
明阳风电董事会主席兼首席执行官张传卫为私有化财团牵头人，该财团将以4.08亿美元全现金方式收购明阳风电，交易最初于11月2日宣布。
建设银行的承贷有效期为一年，可以展期。
贷款利率为中国人民银行五年期基准贷款利率的110%。
贷款每半年一次，分10次偿还，前九次每次至少偿还50万元人民币，剩余金额到期偿还。
交易料2016年上半年完成，具体时间取决于股东及监管审批。张传卫和支持私有化的部分股东共计持有明阳风电44%的投票权。(完) (编译 刘秀红；审校 张荻)
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路透香港1月18日 - 渣打集团 旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
中国国家主席习近平在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。