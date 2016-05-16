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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 21:51 BJT

美国热股：特雷克斯取消与科尼全面合并计划，盘初股价劲升

路透5月16日 - 芬兰科尼集团(Konecranes) 同意以11亿欧元(13亿美元)收购特雷克斯(Terex) 的港口及工厂起重机事业部门，取消全面合并计划，同时允许特雷克斯继续与竞购对手中联重科洽商。

科尼集团与特雷克斯去年8月同意一项全股票合并计划，希望有助两家公司更能应对中国需求降温及欧洲需求疲软的挑战。

但特雷克斯1月收到中国中联重科 提出现金收购，中联重科之后进一步提高出价至34亿美元。

特雷克斯周一表示，新协议使公司能够继续与中联重科洽商。

特雷克斯周一盘初股价劲升逾7%，报24.30美元。(完)

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