《专题新闻快速浏览》--铂金周开启，预估铂金和钯金供应短缺****

路透伦敦5月16日 - 矿商、炼厂、交易商和分析师齐聚伦敦参加铂金周，以下是行业分 析师本周对铂金和钯金市场缺口的预估。 以是下与铂族元素相关的部分文章。 如欲取得相关消息,请在括号内代码按两下滑鼠左键,即可读取所需新闻内容。 全球贵金属：铂金熊市周期料在今年结束，转为供给短缺--报告 全球贵金属：钯金市场或许需长达三年时间消化库存--诺里尔斯克镍业 《焦点》中国铂金首饰消费降温，拖累全球需求 全球金属：诺里尔斯克镍业预计镍价不会很快反弹，料全年维持疲弱 -----------------------------其他消息------------------------------------- *分析或焦点..................CDEPTH *路透专访................CINTER *路透调查.....................CPOLL *快速分析................CINSTA *经济面消息.............ECI|MCE-CMN *背景资料.................CFACT *重要新闻浏览...............TOP-CMN *路透早报.................NN/CN --------------------------------------------------------------------------- 如果您在读取查看上述报导时遇到〃资料无法提供〃(Data not available)时, 欢迎致电路 透各地服务热线(Help Desk): 中国客户服务中心: 4008-811-408 台湾客户服务中心: 0800-666-061 香港客户服务中心: 852-30095616 (整理 于春红; 审校 屈桂娟)