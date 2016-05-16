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货币新闻 | 2016年 5月 16日 星期一 18:29 BJT

****《专题新闻快速浏览》--铂金周开启，预估铂金和钯金供应短缺****

路透伦敦5月16日 - 矿商、炼厂、交易商和分析师齐聚伦敦参加铂金周，以下是行业分
析师本周对铂金和钯金市场缺口的预估。
    
    以是下与铂族元素相关的部分文章。
    
    如欲取得相关消息,请在括号内代码按两下滑鼠左键,即可读取所需新闻内容。
    
    全球贵金属：铂金熊市周期料在今年结束，转为供给短缺--报告 
    全球贵金属：钯金市场或许需长达三年时间消化库存--诺里尔斯克镍业 
    《焦点》中国铂金首饰消费降温，拖累全球需求 
    全球金属：诺里尔斯克镍业预计镍价不会很快反弹，料全年维持疲弱 
    
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 (整理 于春红; 审校 屈桂娟)

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