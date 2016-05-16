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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 18:49 BJT

东南亚股市：GDP报喜激励泰国股市反弹收高，印尼跌至两个半月低点

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   349.25     0.63   +0.18   +4.94   332.82
    新加坡                     2736.06     1.15   +0.04   -5.09  2882.73
    马来西亚                  1621.21    -7.05   -0.43   -4.21  1692.51
    泰国                      1397.63     2.94   +0.21   +8.51  1288.02
    印尼                      4731.56   -30.15   -0.63   +3.02  4593.01
    菲律宾                     7511.74    74.95   +1.01   +8.05  6952.08
    越南                        615.78     4.96   +0.81   +6.35   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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