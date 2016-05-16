东南亚股市：GDP报喜激励泰国股市反弹收高，印尼跌至两个半月低点

标题新闻：马士基集团CEO称旗下能源部门挂牌上市的可能性较高--彭博
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涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 349.25 0.63 +0.18 +4.94 332.82 新加坡 2736.06 1.15 +0.04 -5.09 2882.73 马来西亚 1621.21 -7.05 -0.43 -4.21 1692.51 泰国 1397.63 2.94 +0.21 +8.51 1288.02 印尼 4731.56 -30.15 -0.63 +3.02 4593.01 菲律宾 7511.74 74.95 +1.01 +8.05 6952.08 越南 615.78 4.96 +0.81 +6.35 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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路透香港1月18日 - 渣打集团 旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
中国国家主席习近平在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。