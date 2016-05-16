东南亚股市：GDP报喜激励泰国股市反弹收高，印尼跌至两个半月低点

《路透晚报》--1月18日日间新闻摘要（中港台）

中国国家主席习近平在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。