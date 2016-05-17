重温稿-台湾货币市场：短率稳踞高位，大行仍未拆出资金引发行库跟进

* 短率稳在高位，大行仍未拆出资金 * 外资汇出不止，货市资金情势保守 * 银行小幅调高公债RP利率 记者 董永年 路透台北5月16日 - 台湾银行间短率周一稳在高位。资金调度人士指出，大型银行未能提供资金，引发公 股行库保守跟进，且外资汇出趋势未止，使得货币市场偏紧情势延续。 他们表示，由于大型银行仍在调整积数，何时有多余资金释出仍属未知，面对情势不明变数，保守是最好 的应变方式。惟周一票券商、小型银行等需求方的缺口不大，还不至于调度无门。 〞大家长没出门，五天没出来了。〞一位大型票券商交易主管说。 也由于保守气氛蔓延，今日排队等候冲销隔夜资金的队伍几乎不见踪迹。一大型公股银行资调人士称，在 紧俏的状况下，只要多钱的金融机构，都被代收行直接借走了。根本不需要央行出手。 截至上周五为止，外资及陆资在台股已连11个交易日卖超共计1,020.34亿台币。 本地时间18:18 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.705 32.626 台湾加权股价指数<.TWII 8,067.60 8,053.69 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.202% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.230% 0.200-0.230% --一周拆款利率区间 0.200-0.330% 0.200-0.340% --两周拆款利率区间 0.260-0.335% 0.260-0.330% **短票利率暂止稳** 短票方面，一大型票券商交易员指出，今日发票量不多，资金缺口较小，因此利率暂能维持上日区间。 由于外资持续而明显的汇出，票券商认为，大型银行藉由向外资拆入便宜资金买票的来源减少，可能让短 票利率易上难下，月底前短率走势不容乐观。 〞就看大型银行多余的钱什么时候进来，不然就是一路紧下去。〞一票券商交易员表示。 今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保卖断短票利率主要成交在0.30%-0.31%，同上日。 集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率在0.302%，区间0.28-0.36%，金额76.88亿台币； 前日的加权平均利率在0.298%，区间0.28-0.36%，金额103.97亿台币。 受资金落点跨过端午节影响，上日的自保60天短票成交量大幅增加，加权平均利率在0.309%，区间0.28-0 .42%，金额169.42亿台币。 台湾央行周一共发行2,862亿台币定存单，与今日存单到期金额2,859亿相较，定存单发行余额增3亿台币 。 本周央行到期存单总额1兆1,589.5亿台币，分别为周二5,346.5亿、周三1,479.5亿、周四1,774.5亿以及 周五130亿台币。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为负31亿台币，累计超额准备1,561亿台币、加计前期1%的超额 准备为2,735亿台币。 **银行调高公债RP利率** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士表示，银行端因资金偏紧，全面调高短天期公债RP利率，至于寿险与 投信端则尚属平平。 有交易员指出，受资金情势变化影响，银行跨月承作意愿低落，甚至不愿将落点安排到月底，似乎对于短 率进一步上扬心存期待。 〞银行收手，主要是外资汇出，资金挤压明显。〞一位大型票券商交易员说。 由于本周有数档国际债与30年公债要交割，市场对于寿险、投信端的资金也不敢掉以轻心，只能审慎因应 。 交易员指出，本周交割因子含周三交割花旗4.2亿美元债及高盛3.6亿美元债，周五交割预计300亿台币的3 0年期公债、QNB Finance的11亿美元债；惟还本付息也多达253亿台币，可望舒缓交割因子的影响。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.31-0.32%，上日0.30-0.31%；短天期及一个月天 期公司债附买回利率在0.37-0.39%，和上日相似。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间在0.23-0.27%，上日在0.23-0.25%；公司债附买回 利率成交0.23-0.30%；与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.30-0.31%，上日在0.28-0.31%。(完) (审校 毕晓雯)