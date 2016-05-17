重温稿-台湾货币市场：短率稳踞高位，大行仍未拆出资金引发行库跟进

标题新闻：通用汽车称将向美国工厂追加10亿美元投资，将部分生产从墨西哥转移至美国
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* 短率稳在高位，大行仍未拆出资金 * 外资汇出不止，货市资金情势保守 * 银行小幅调高公债RP利率 记者 董永年 路透台北5月16日 - 台湾银行间短率周一稳在高位。资金调度人士指出，大型银行未能提供资金，引发公 股行库保守跟进，且外资汇出趋势未止，使得货币市场偏紧情势延续。 他们表示，由于大型银行仍在调整积数，何时有多余资金释出仍属未知，面对情势不明变数，保守是最好 的应变方式。惟周一票券商、小型银行等需求方的缺口不大，还不至于调度无门。 〞大家长没出门，五天没出来了。〞一位大型票券商交易主管说。 也由于保守气氛蔓延，今日排队等候冲销隔夜资金的队伍几乎不见踪迹。一大型公股银行资调人士称，在 紧俏的状况下，只要多钱的金融机构，都被代收行直接借走了。根本不需要央行出手。 截至上周五为止，外资及陆资在台股已连11个交易日卖超共计1,020.34亿台币。 本地时间18:18 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.705 32.626 台湾加权股价指数<.TWII 8,067.60 8,053.69 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.202% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.230% 0.200-0.230% --一周拆款利率区间 0.200-0.330% 0.200-0.340% --两周拆款利率区间 0.260-0.335% 0.260-0.330% **短票利率暂止稳** 短票方面，一大型票券商交易员指出，今日发票量不多，资金缺口较小，因此利率暂能维持上日区间。 由于外资持续而明显的汇出，票券商认为，大型银行藉由向外资拆入便宜资金买票的来源减少，可能让短 票利率易上难下，月底前短率走势不容乐观。 〞就看大型银行多余的钱什么时候进来，不然就是一路紧下去。〞一票券商交易员表示。 今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保卖断短票利率主要成交在0.30%-0.31%，同上日。 集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率在0.302%，区间0.28-0.36%，金额76.88亿台币； 前日的加权平均利率在0.298%，区间0.28-0.36%，金额103.97亿台币。 受资金落点跨过端午节影响，上日的自保60天短票成交量大幅增加，加权平均利率在0.309%，区间0.28-0 .42%，金额169.42亿台币。 台湾央行周一共发行2,862亿台币定存单，与今日存单到期金额2,859亿相较，定存单发行余额增3亿台币 。 本周央行到期存单总额1兆1,589.5亿台币，分别为周二5,346.5亿、周三1,479.5亿、周四1,774.5亿以及 周五130亿台币。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为负31亿台币，累计超额准备1,561亿台币、加计前期1%的超额 准备为2,735亿台币。 **银行调高公债RP利率** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士表示，银行端因资金偏紧，全面调高短天期公债RP利率，至于寿险与 投信端则尚属平平。 有交易员指出，受资金情势变化影响，银行跨月承作意愿低落，甚至不愿将落点安排到月底，似乎对于短 率进一步上扬心存期待。 〞银行收手，主要是外资汇出，资金挤压明显。〞一位大型票券商交易员说。 由于本周有数档国际债与30年公债要交割，市场对于寿险、投信端的资金也不敢掉以轻心，只能审慎因应 。 交易员指出，本周交割因子含周三交割花旗4.2亿美元债及高盛3.6亿美元债，周五交割预计300亿台币的3 0年期公债、QNB Finance的11亿美元债；惟还本付息也多达253亿台币，可望舒缓交割因子的影响。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.31-0.32%，上日0.30-0.31%；短天期及一个月天 期公司债附买回利率在0.37-0.39%，和上日相似。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间在0.23-0.27%，上日在0.23-0.25%；公司债附买回 利率成交0.23-0.30%；与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.30-0.31%，上日在0.28-0.31%。(完) (审校 毕晓雯)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。